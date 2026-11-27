Пиотровский назвал преувеличенными финансовые проблемы «Ленфильма»
К концу 2026 года киностудия «Ленфильм» вышла на самоокупаемость. Предприятие стало безубыточным, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель совета директоров «Ленфильма» Борис Пиотровский в интервью телеканалу РБК.
Сообщения о тяжелом финансовом положении киностудии, по словам чиновника, были сильно преувеличены. «Ленфильм» уже сегодня может существовать без дополнительного финансирования, покрыв долги, добавил господин Пиотровский.
Вице-губернатор считает, что погашение задолженности позволит киностудии участвовать в конкурсах и получать государственные субсидии. Речь идет в том числе о Президентском фонде культурных инициатив и Фонде кино.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что Борис Пиотровский обещал закрыть все долги киностудии «Ленфильм» до конца ноября.