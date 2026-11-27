В трех детских садах Ижевска закроют и перепрофилируют группы
Изменения вступят в силу с 1 декабря
В трех муниципальных детсадах Ижевска с 1 декабря закроют две группы общеразвивающей направленности и перепрофилируют еще одну. Соответствующий приказ подписала замглавы города по социальной политике Наталья Гвоздкова.
По документу, по одной группе закроют в детских садах №54 и №143. В детском саду №156 общеразвивающую группу преобразуют в комбинированную для детей с задержкой психического развития.
Ранее администрация Ижевска уже проводила масштабную реорганизацию дошкольных учреждений. В сентябре 2025 года изменения затронули 58 детских садов: тогда закрыли 79 групп и перепрофилировали 14.
В администрации объясняли эти меры сокращением числа воспитанников муниципальных детсадов. По данным городских властей, в 2015 году дошкольные учреждения посещал более 41 тыс. детей, а к 2025 году — около 34,5 тыс. При этом росла потребность в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная помощь.