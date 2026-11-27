В администрации объясняли эти меры сокращением числа воспитанников муниципальных детсадов. По данным городских властей, в 2015 году дошкольные учреждения посещал более 41 тыс. детей, а к 2025 году — около 34,5 тыс. При этом росла потребность в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная помощь.