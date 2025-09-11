Реорганизация групп в детсадах Ижевска связана со снижением числа воспитанников

С начала учебного года в Ижевске закрыли общеразвивающие группы в 58 детсадах, расположенных в микрорайонах «старой» застройки, сообщили в администрации города. Это решение связано с сокращением количества воспитанников дошкольных учреждений.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Если в 2015 году муниципальные учреждения принимали более 41 тыс. малышей, то сейчас их посещают около 34,5 тыс. ребят. Кроме того, с каждым годом растет потребность в организации групп компенсирующей направленности, чтобы учитывать потребности детей, которым нужна специализированная помощь»,— говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, воспитатели и педагоги по их желанию переведены в другие группы или детсады, что частично закрывает потребность в кадрах в дошкольных учреждениях.

«Группы общего развития, закрытые из-за отсутствия детей, в настоящее время перепрофилированы. Для малышей, которым на 1 сентября исполнилось 10 месяцев, в каждом районе города открыты пять групп, для детей от года до трех лет открыто 215 групп, что на 13 групп больше в сравнении с прошлым годом. Количество мест для детей от рождения до 3 лет будет увеличиваться»,— отметили в горадминистрации.

В муниципалитете добавили, что в помещениях бывших общеразвивающих групп организованы группы компенсирующей направленности для воспитания и оздоровления детей с различными видами нозологий. «До 1 сентября 2025 года работали 128 таких групп в 24 образовательных учреждениях, которые посещали 1 683 детей с ограниченными возможностями здоровья и 539 детей с инвалидностью»,— говорится в сообщении.

В сентябре будут открыты дополнительно семь групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. С ними работают логопеды, дефектологи, педагоги-психологи.

Анастасия Лопатина