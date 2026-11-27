В Оренбуржье скончались родители погибшего на пожаре ребенка
Они получили серьезные ожоги
В Оренбургском районе после пожара в частном доме ТСН «Ивановское» скончались мужчина и женщина, которых ранее госпитализировали с термическими ожогами. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В четверг в доме потерпевших произошел пожар, огонь охватил площадь 120 кв. м. В региональном МЧС сообщили, что на месте происшествия нашли тело ребенка. После трагедии пострадавших родителей увезли в одну из больниц Оренбурга, но спасти их не удалось.
СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Региональная прокуратура проводит проверку.