СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка на пожаре в Оренбуржье
Пострадавших в результате происшествия мужчину и женщину госпитализировали с ожогами
СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело после гибели малолетнего ребенка на пожаре в частном доме. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и свидетелей и выясняют причину пожара. Проверку также организовала региональная прокуратура.
Пожар произошел в ТСН «Ивановское» Оренбургского района. Огонь охватил площадь в 120 кв. м. В результате происшествия ожоги получили мужчина и женщина. Они госпитализированы в одну из больниц Оренбурга.
Также спасатели обнаружили в доме тело малолетнего ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие.
На место выехала испытательная пожарная лаборатория. Ее специалисты установят причину пожара.