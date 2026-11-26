СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело после гибели малолетнего ребенка на пожаре в частном доме. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и свидетелей и выясняют причину пожара. Проверку также организовала региональная прокуратура.