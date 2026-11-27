В Петербурге опробуют сезонные тарифы на ЗСД для легковых машин с транспондером
С 5 декабря на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге снизят тарифы для легковых машин с транспондером сразу на 24 маршрутах, сообщил губернатор Александр Беглов.
Сезонное снижение тарифов на ЗСД вводят впервые. Это, по словам губернатора, сделает проезд доступнее для самого массового сегмента автомобилистов. Период действия сниженных тарифов определят по востребованности маршрутов.
Заметнее всего — на 50% и более — подешевеют поездки в обоих направлениях от южного выезда с КАД до Благодатной улицы и набережной Екатерингофки, от Шкиперского протока и набережной Макарова до Шуваловского проспекта, от Богатырского и Шуваловского проспектов до северного участка КАД.
На 30% и более снизят тарифы на проезд от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта, от Шуваловского проспекта до Нового шоссе и Белоострова.
Ряд односторонних маршрутов подешевеет минимум на 15%.
Тарифы для небольших грузовиков и микроавтобусов останутся прежними, а для тяжелого коммерческого транспорта при оплате наличными и картами изменятся. ЗСД фиксирует до 300 тыс. поездок в сутки, около 90% потока — легковые машины.