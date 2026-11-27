Заметнее всего — на 50% и более — подешевеют поездки в обоих направлениях от южного выезда с КАД до Благодатной улицы и набережной Екатерингофки, от Шкиперского протока и набережной Макарова до Шуваловского проспекта, от Богатырского и Шуваловского проспектов до северного участка КАД.