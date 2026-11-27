Два жителя Краснодара погибли при опрокидывании лодки на реке Дон в Ростовской области. Третий участник происшествия, житель Ростова-на-Дону, выжил — его спас другой рыбак, находившийся поблизости. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.