Два рыбака из Краснодара утонули после опрокидывания лодки на Дону
Два жителя Краснодара погибли при опрокидывании лодки на реке Дон в Ростовской области. Третий участник происшествия, житель Ростова-на-Дону, выжил — его спас другой рыбак, находившийся поблизости. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
Происшествие случилось в акватории Дона в районе хутора Рогожкино Азовского района. В лодке находились три человека. По данным регионального ведомства, судно перевернулось из-за поднявшейся волны. Все трое рыбаков находились на воде без спасательных жилетов.
Для поиска пропавших привлекли два подразделения областной службы спасения на воде. В темное время суток водолазные работы приостанавливали из соображений безопасности. Вечером 26 ноября спасатели обнаружили тела двух погибших рыбаков из Краснодара.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.