Атака беспилотников также затронула жилую застройку города. Повреждения зафиксировали в трех жилых домах. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна. В Широкой Балке обломки попали в частный дом, что привело к возгоранию. Огонь распространился на соседнее здание.