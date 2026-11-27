В Новороссийске котельная возобновила работу после падения обломков беспилотника
В Новороссийске восстановили работу котельной, приостановленную после падения фрагментов беспилотника в ночь на 27 ноября. Объект временно отключили из соображений безопасности. После уборки обломков и проверки оборудования подачу тепла возобновили, сообщает «МЦУ Новороссийск».
Сейчас специалисты постепенно повышают температуру теплоносителя. Котельная получила повреждения остекления в результате падения фрагментов БПЛА.
Атака беспилотников также затронула жилую застройку города. Повреждения зафиксировали в трех жилых домах. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна. В Широкой Балке обломки попали в частный дом, что привело к возгоранию. Огонь распространился на соседнее здание.
По последним данным, три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. На местах происшествий работали оперативные и специальные службы.
В ночь на 27 ноября российские средства ПВО уничтожили 318 беспилотников ВСУ над регионами страны.