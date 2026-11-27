Еще одно изменение касается порядка назначения выплат. Органы соцзащиты смогут самостоятельно выявлять граждан, имеющих право на компенсацию расходов на газификацию, субсидию на подключение газа или компенсацию оплаты ЖКУ, и направлять им уведомления об этом через «Госуслуги». Для этого они будут получать сведения о принадлежности человека к льготной категории в рамках межведомственного взаимодействия и направлять ему уведомление в личный кабинет на Едином портале госуслуг. Предварительно подавать заявление для запуска этой процедуры не потребуется, однако возможность сформировать заявление через личный кабинет сохранится.