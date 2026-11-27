На Кубани расширили круг получателей помощи на газификацию домов
В Краснодарском крае право на компенсацию расходов по газификации домов и субсидию на оплату договора подключения распространят на дополнительные категории граждан, предусмотренные указом президента о единых мерах поддержки участников СВО и других лиц. Соответствующие изменения внесло краевое министерство труда и социального развития своим приказом, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
В перечень получателей помощи добавили лиц, указанных в пункте 1 президентского указа №327 от 15 мая 2026 года. Помимо участников специальной военной операции и тех, кто содействует выполнению ее задач, к ним относятся граждане, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России и вооруженных провокаций на государственной границе и прилегающих к зоне СВО территориях. Также в эту категорию входят лица, участвовавшие с 11 мая 2014 года в боевых действиях в составе вооруженных формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик.
Меры поддержки распространяются и на членов семей этих граждан. К ним указом отнесены супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет, совместно проживающие родители и иждивенцы.
Поправки внесены в два административных регламента: предоставления компенсации фактически понесенных расходов на газификацию домовладения внутри границ земельного участка и субсидии, перечисляемой газораспределительной организации для оплаты обязательств по договору подключения. В 2026 году предельный размер такой субсидии составляет 113,6 тыс. руб., компенсации расходов — около 119,8 тыс. руб.
Еще одно изменение касается порядка назначения выплат. Органы соцзащиты смогут самостоятельно выявлять граждан, имеющих право на компенсацию расходов на газификацию, субсидию на подключение газа или компенсацию оплаты ЖКУ, и направлять им уведомления об этом через «Госуслуги». Для этого они будут получать сведения о принадлежности человека к льготной категории в рамках межведомственного взаимодействия и направлять ему уведомление в личный кабинет на Едином портале госуслуг. Предварительно подавать заявление для запуска этой процедуры не потребуется, однако возможность сформировать заявление через личный кабинет сохранится.
Кроме того, в административные регламенты включили новые основания для отказа в предоставлении услуг, связанные с федеральным законом о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания.
Приказ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.