Восемь регионов СЗФО вошли в число лидеров по обеспеченности жильем
Восемь регионов Северо-Западного федерального округа попали в число 30 субъектов РФ, уже достигших целевого показателя обеспеченности жильем на 2030 год.
Наивысших показателей достигли Псковская (39,3 кв. м на человека), Новгородская (38,2 кв. м на человека) и Калининградская области (37,7 кв. м на человека). Также среди лидеров оказались Республика Карелия (35,2 кв. м на человека), Архангельская (35 кв. м на человека) и Вологодская области (34,6 кв. м на человека), Республика Коми (33,8 кв. м на человека), Ленинградская область (33 кв. м на человека).
В ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» президентом РФ была поставлена задача к 2030 году увеличить показатель обеспеченности населения жильем до 33 кв. м на человека. По итогам текущего года планируется выйти на показатель обеспеченности 30,5 кв. м на человека, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.