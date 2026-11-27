Наивысших показателей достигли Псковская (39,3 кв. м на человека), Новгородская (38,2 кв. м на человека) и Калининградская области (37,7 кв. м на человека). Также среди лидеров оказались Республика Карелия (35,2 кв. м на человека), Архангельская (35 кв. м на человека) и Вологодская области (34,6 кв. м на человека), Республика Коми (33,8 кв. м на человека), Ленинградская область (33 кв. м на человека).