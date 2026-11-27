Елена Аршинова стала зампредом Саратовского областного суда
Указ о назначении подписал президент Владимир Путин
В Саратовской области назначили заместителей председателей двух судов и еще одну судью. Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на портале правовых актов.
Глава государства назначил зампредом Саратовского областного суда Елену Аршинову. Аналогичный пост в Октябрьском районному суде Саратова занял Александр Суранов. Марина Катышева стала судьей Пугачевского райсуда.
Летом Высшая квалификационная коллегия судей РФ провела проверку работы саратовских судов. В июне-июле в регионе работала комиссия Верховного суда РФ, сформированная по поручению его председателя Игоря Краснова. Возглавлял ревизоров первый заместитель председателя ВС РФ Владимир Давыдов. В сентябре председателя Саратовского облсуда Олега Ляпина привлекли к дисциплинарной ответственности. Заместители господина Ляпина — Артем Аниканов и Ирина Ефимова — лишились постов.