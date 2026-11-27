В Гаврилов-Ямском округе Ярославской области ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще одного пассажира доставили в больницу с травмами. Об этом сообщило УМВД России по Ярославской области.