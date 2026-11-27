Под Гаврилов-Ямом два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Гаврилов-Ямском округе Ярославской области ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще одного пассажира доставили в больницу с травмами. Об этом сообщило УМВД России по Ярославской области.
Авария произошла 26 ноября в 23:28 на 81-м км автодороги Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль (до деревни Шопша). По предварительным данным полиции, ВАЗ ехал в сторону Гаврилов-Яма. Машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
Водитель и оба пассажира ВАЗа — 2007 года рождения. Двое погибли на месте до приезда скорой помощи. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства аварии.