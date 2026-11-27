На Кубани к 2046 году число женщин репродуктивного возраста сократится на 128 тыс.
Численность женщин репродуктивного возраста в Краснодарском крае к 2046 году может уменьшиться на 128,3 тыс. человек, или на 9,83% по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз содержится в региональной программе «Охрана материнства и детства», утвержденной губернатором Вениамином Кондратьевым. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
Согласно документу, в период с 2024 по 2046 год кратковременный прирост этой категории населения ожидается только в течение трех лет — с 2028 по 2030 год. Однако даже за это время численность женщин репродуктивного возраста увеличится лишь на 0,07% относительно уровня 2024 года. В дальнейшем прогнозируется ее устойчивое снижение — ежегодно на 0,2–1,3%.
К 2040 году количество женщин, способных к деторождению, уменьшится на 7,05%, или на 91,93 тыс. человек. К 2046 году абсолютное сокращение составит 128,286 тыс. человек.
Сокращение численности женщин репродуктивного возраста в программе названо одним из основных демографических вызовов региона. Среди других факторов, влияющих на рождаемость, авторы документа указывают демографический переход, ослабление ценности института семьи, особенно среди молодежи, изменение репродуктивных установок, распространение отложенного родительства и малодетности.
Также в программе отмечается, что значительная часть семей имеет недостаточные доходы, которые не позволяют нести демографическую нагрузку. Еще одним риском названо ухудшение репродуктивного здоровья населения из-за особенностей образа жизни и экологических условий.