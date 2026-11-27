Согласно документу, в период с 2024 по 2046 год кратковременный прирост этой категории населения ожидается только в течение трех лет — с 2028 по 2030 год. Однако даже за это время численность женщин репродуктивного возраста увеличится лишь на 0,07% относительно уровня 2024 года. В дальнейшем прогнозируется ее устойчивое снижение — ежегодно на 0,2–1,3%.