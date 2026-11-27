Краснодар занял второе место по снижению ипотечного спроса на новостройки
Краснодар занял второе место среди городов-миллионников России по снижению числа ипотечных сделок на рынке новостроек. За десять месяцев 2026 года количество приобретенных в ипотеку квартир и других объектов сократилось на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более существенное падение зафиксировано только в Москве — на 35,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.
В Краснодаре за январь—октябрь 2026 года в ипотеку приобрели 11,7 тыс. объектов недвижимости против 15 тыс. за аналогичный период прошлого года. Таким образом, количество сделок уменьшилось примерно на 3,65 тыс.
Продажи новостроек без привлечения ипотечных кредитов также снизились. За год их число сократилось на 10,8% — с 2,66 тыс. до 2,37 тыс. объектов.
Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж новостроек в Краснодаре уменьшилась с 85 до 83,1%. По этому показателю город переместился со второго на третье место среди российских городов-миллионников. Его опередил Омск, где доля покупок жилья с использованием ипотеки составила 83,4%.
В целом в городах-миллионниках России за десять месяцев 2026 года количество объектов, приобретенных в ипотеку на первичном рынке, сократилось на 11,6%, до 115,86 тыс.
Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года банки одобрили на Кубани 2,17 тыс. ипотечных кредитов на 8,4 млрд руб. В сентябре показатель составлял 4,17 тыс. займов на 20,09 млрд руб. Таким образом, за месяц количество выданных кредитов сократилось на 48%, а их общий объем — на 60%.