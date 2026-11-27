Краснодар занял второе место среди городов-миллионников России по снижению числа ипотечных сделок на рынке новостроек. За десять месяцев 2026 года количество приобретенных в ипотеку квартир и других объектов сократилось на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более существенное падение зафиксировано только в Москве — на 35,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.