По стране средний чек такого займа в середине осени находился на уровне 152,7 тыс. руб. За год показатель снизился на 10,1%. Самое серьезное сокращение среднего размера кредита наличными продемонстрировали Красноярский край (–21,9%), Республика Саха (–17,7%), Приморский край (–15,1%), а также Оренбургская (–12,9%) и Челябинская области.