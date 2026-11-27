В Самаре главбуху фирмы смягчили приговор за хищение 70 млн рублей
Статью обвинения переквалифицировали с мошенничества на присвоение
Самарский областной суд смягчил приговор по делу о хищении главным бухгалтером более 70 млн рублей у коммерческой организации. Апелляционная инстанция переквалифицировала действия осужденной с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Первая инстанция выяснила, что с 2020-го по 2024 год главный бухгалтер организации использовала доступ к расчетным счетам и электронную цифровую подпись для перечисления средств компании на собственные счета. В платежных документах указывались фиктивные сведения о назначении платежей, а операции проводились без ведома руководства. Общая сумма причиненного ущерба превысила 70 млн рублей.
Изначально главбух была признана виновной в трех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорена к семи годам колонии общего режима с лишением на три года права занимать должности, связанные с финансово-бухгалтерской деятельностью на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Апелляционная коллегия проверила материалы дела и в итоге изменила квалификацию преступления на присвоение. Срок заключения главбуха был снижен до шести лет лишения свободы.
Кроме того, приговор в части гражданского иска был отменен. Исковые требования переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.