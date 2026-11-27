Первая инстанция выяснила, что с 2020-го по 2024 год главный бухгалтер организации использовала доступ к расчетным счетам и электронную цифровую подпись для перечисления средств компании на собственные счета. В платежных документах указывались фиктивные сведения о назначении платежей, а операции проводились без ведома руководства. Общая сумма причиненного ущерба превысила 70 млн рублей.