Прокуратура Кубани открыла горячую линию после атаки БПЛА на Новороссийск
Прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав жителей Новороссийска после атаки беспилотников. Ведомство также обеспечило взаимодействие с другими службами для оперативного оказания помощи населению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Контроль за ситуацией осуществляет руководство краевой прокуратуры. Для приема обращений граждан и оказания правовой помощи продолжает работать горячая линия. Сообщить о нарушении прав или получить консультацию можно по телефону +7 (918) 140-11-32.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.
Обломки беспилотников повредили три жилых дома и котельную. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна, также повреждено остекление котельной. Ее работу приостановили до обследования специалистами.
В Широкой Балке фрагменты БПЛА попали в частный жилой дом, после чего произошло возгорание, которое затронуло и соседнее здание. На местах работают экстренные службы, специалисты оценивают ущерб. Информация о других возможных пострадавших уточняется.