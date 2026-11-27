В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали три человека
В Новороссийске в результате атаки беспилотников пострадали три человека. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
В результате падения обломков БПЛА повреждения получили три жилых дома и котельная. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна. Также повреждено остекление котельной, ее работу приостановили до обследования специалистами.
В частном секторе обломки беспилотника попали в жилой дом в Широкой Балке. В результате произошло возгорание, которое также затронуло соседний дом.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты обследуют поврежденные объекты и оценивают причиненный ущерб. Информация о других возможных пострадавших уточняется.