На Кубани конфискованные у пьяных водителей автомобили отправили в зону СВО
Судебные приставы Усть-Лабинского района Краснодарского края передали представителям Минобороны РФ два конфискованных автомобиля для использования в зоне специальной военной операции. Военным направили «Ладу Приору» и ВАЗ-21150. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Автомобили находились в распоряжении Усть-Лабинского районного отдела судебных приставов в рамках исполнительных производств о конфискации имущества. Транспорт изъяли у водителей, осужденных по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилями в состоянии опьянения.
Судебные приставы арестовали и изъяли машины в соответствии с исполнительными документами. После этого их передали представителям Минобороны для оказания помощи военнослужащим в зоне спецоперации.
Передача автомобилей в регионе проводится не впервые. В начале сентября кубанские приставы направили для нужд СВО три машины: «Ладу Приору», ВАЗ-21099 и Volvo XC60. В октябре в зону спецоперации передали автомобиль, конфискованный в Тбилисском районе. Ранее краснодарские таможенники также передали для этих целей конфискованный Audi A6.