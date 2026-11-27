Передача автомобилей в регионе проводится не впервые. В начале сентября кубанские приставы направили для нужд СВО три машины: «Ладу Приору», ВАЗ-21099 и Volvo XC60. В октябре в зону спецоперации передали автомобиль, конфискованный в Тбилисском районе. Ранее краснодарские таможенники также передали для этих целей конфискованный Audi A6.