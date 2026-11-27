Созданное в 2003 году ООО «Плитпром» производит фанеру и деревянные фанерированные панели. Учредителем является ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК). В 2021 году контроль над комбинатом перешел семье предпринимателя Вячеслава Ляндаева. Сам он приобрел 38,6624% акций, 29,8992% — его сын, ныне гендиректор компании Евгений Ляндаев, еще 20,0538% — бизнесмен Александр Митрофанов. Сейчас данные об учредителях ПАО в Rusprofile отсутствуют.