Дочерняя структура пермского ДСК сменила гендиректора
С 24 ноября директором пермского производителя фанеры ООО «Плитпром» назначен Даниил Кусакин. С 22 апреля этого года компанией руководила Ольга Постникова.
Согласно Rusprofile, ранее Даниил Кусакин был директором пермских ООО «Кэпитал-Авто» и ООО «Грандлеспром». Первое занималось деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам, второе — распиловкой и строганием древесины. Также с 2015 по 2019 год господин Кусакин владел ООО «Торговая компания “Парма”», занимавшимся оптовой неспециализированной торговлей.
Созданное в 2003 году ООО «Плитпром» производит фанеру и деревянные фанерированные панели. Учредителем является ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК). В 2021 году контроль над комбинатом перешел семье предпринимателя Вячеслава Ляндаева. Сам он приобрел 38,6624% акций, 29,8992% — его сын, ныне гендиректор компании Евгений Ляндаев, еще 20,0538% — бизнесмен Александр Митрофанов. Сейчас данные об учредителях ПАО в Rusprofile отсутствуют.