По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ 21124 слишком разогнался на дороге, из-за чего врезался в Зил 131 А. В результате столкновения погибли пассажиры ВАЗа. Сам водитель легковушки пострадал, как и еще один его пассажир.