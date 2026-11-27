В Ростовской области в ДТП погибли два человека, еще двое пострадали
В Ростовской области в аварии погибли два человека, еще двое пострадали. ДТП произошло вечером 26 ноября на автодороге «Усьман - Сальск», сообщили в госавтоинспекции региона,
По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ 21124 слишком разогнался на дороге, из-за чего врезался в Зил 131 А. В результате столкновения погибли пассажиры ВАЗа. Сам водитель легковушки пострадал, как и еще один его пассажир.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.