Пожар на Бассейной улице в Петербурге локализовали
В Московском районе Петербурга локализовали пожар в двухэтажном здании на Бассейной улице, 38Б. Площадь возгорания на втором этаже и кровле достигла 900 кв. м, сообщили в городском управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 26 ноября в 16:46. В 18:13 ему присвоили дополнительный ранг 1БИС. Пожар удалось локализовать в 20:23.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек. Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвовали 42 спасателя и 10 единиц техники.