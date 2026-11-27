Вопрос повышения ввозных пошлин на импортную мебель, предполагавший в том числе заградительные ставки для производителей из недружественных стран, перенесен на неопределенный срок. Об этом “Ъ” рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Там объяснили, что сейчас проблемой занимается Минэкономики, которое должно вынести вопрос на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.