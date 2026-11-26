Умер краснодарский ресторатор Олег Троян
В Краснодаре умер ресторатор и предприниматель Олег Троян. Об этом сообщила бывшая коллега бизнесмена Ангелина Стипиди в своих социальных сетях.
«Он уже почти не мог говорить, сил хватало только писать», — сообщила Ангелина Стипиди.
Причины смерти основателя сети ресторанов Madyar на данный момент не раскрываются.
Олег Троян вел гастрономический бизнес с супругой Еленой Троян. Первый проект они открыли в 2001 году. Под их руководством было создано более 20 ресторанов, кафе и кондитерских на территории Краснодарского края, а также за его пределами.