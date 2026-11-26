В Петербурге арестовали подозреваемого в краже 14 млн рублей из Lamborghini
Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину, подозреваемого в краже почти 14 млн руб. из автомобиля Lamborghini Urus. Машина была припаркована на Корпусной улице, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По версии следствия, вечером 17 ноября мужчина заметил оставленный без присмотра автомобиль и похитил из салона $90 тыс. и 6,5 млн руб. Общая сумма ущерба составила 13,92 млн руб. После этого он скрылся с деньгами.
Подозреваемого задержали 25 ноября. По данным суда, на допросе он признал вину. Обвинение ему пока не предъявили. Мужчина является гражданином Грузии, уроженцем СССР.
Суд отправил его под стражу до 17 января 2027 года. Мужчина просил избрать ему более мягкую меру пресечения.