По словам руководителя по развитию бизнеса «Транспортные Услуги» на «Авито Услугах» Ярослава Воскобойника, увеличение спроса на услуги эвакуаторов в Краснодарском крае демонстрирует общую тенденцию к увеличению числа автомобилей на дорогах страны и повышению осознанности автовладельцев. Он отметил, что люди чаще предпочитают профессиональную эвакуацию вместо самостоятельных попыток решить проблему, что снижает риски дополнительного повреждения транспорта.