На Кубани спрос на услуги эвакуаторов увеличился на 6%
Спрос на услуги эвакуаторов увеличился на 6% в Краснодарском крае в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
Согласно информации аналитиков, одновременно в Краснодарском крае число предложений услуг эвакуаторов за год увеличилось на 10%. Стоимость эвакуации зависит от типа автомобиля, дальности, срочности работы и других факторов. Минимальная стоимость начинается от 1,7 тыс. руб.
По словам руководителя по развитию бизнеса «Транспортные Услуги» на «Авито Услугах» Ярослава Воскобойника, увеличение спроса на услуги эвакуаторов в Краснодарском крае демонстрирует общую тенденцию к увеличению числа автомобилей на дорогах страны и повышению осознанности автовладельцев. Он отметил, что люди чаще предпочитают профессиональную эвакуацию вместо самостоятельных попыток решить проблему, что снижает риски дополнительного повреждения транспорта.