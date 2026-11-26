При этом главное изменение заключается в том, что ритейл перестал внедрять IT-системы «целиком и навсегда» и перешел к проектам, которые нужно постоянно перенастраивать под живую сеть. По словам Галины Мусиной, руководителя портфеля решений и сервисов по ритейлу компании ICL Services, скорость изменений в потребительском поведении и экономической ситуации сегодня настолько высока, что длительные проекты просто теряют свою актуальность к моменту завершения. Эксперты констатируют, что инфляция в среднем держится на уровне 9%, покупательная способность падает, а при высокой ключевой ставке капиталоемкие проекты окупаются слишком долго. Бизнес больше не может ждать годами, чтобы увидеть эффект от внедрения, поэтому подход сместился в сторону гибкости, итеративности и быстрого получения результата.