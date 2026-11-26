Эволюция ритейла
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В последние годы подход к реализации IT-проектов в рознице претерпел кардинальные изменения. Если раньше компании могли позволить себе долгосрочные стратегии и внедрение сложных систем в течение нескольких лет, то сейчас рынок требует совершенно иного темпа. Поэтому ритейл все чаще переходит от долгосрочных IT-стратегий к быстрым решениям.
Сегодня в сфере розничной торговли идет процесс усиленной автоматизации с фокусом на омниканальность. «Продавцы развивают дарксторы с онлайн-доставкой, обеспечивают доставку прямо из магазина или возможность забрать сформированный заказ, в офлайн-магазинах делают акцент самообслуживание для оптимизации операционной деятельности. Отдельно стоит выделить и ИИ-ассистентов, которых ритейлеры внедряют в рамках своих систем онлайн-заказов. Они помогают сформировать корзины, сравнить товары, рекомендуют отдельные ингредиенты или, например, состав для блюд»,— отмечает Михаил Комаров, академический руководитель программы «Управление продуктом в IT-бизнесе» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
При этом главное изменение заключается в том, что ритейл перестал внедрять IT-системы «целиком и навсегда» и перешел к проектам, которые нужно постоянно перенастраивать под живую сеть. По словам Галины Мусиной, руководителя портфеля решений и сервисов по ритейлу компании ICL Services, скорость изменений в потребительском поведении и экономической ситуации сегодня настолько высока, что длительные проекты просто теряют свою актуальность к моменту завершения. Эксперты констатируют, что инфляция в среднем держится на уровне 9%, покупательная способность падает, а при высокой ключевой ставке капиталоемкие проекты окупаются слишком долго. Бизнес больше не может ждать годами, чтобы увидеть эффект от внедрения, поэтому подход сместился в сторону гибкости, итеративности и быстрого получения результата.
«За последние годы подход к реализации IT-проектов в розничной торговле существенно изменился. Пик аварийного импортозамещения пройден, и рынок перешел от массовой замены зарубежных решений к более избирательным инвестициям. Ритейлеры финансируют проекты с быстрым экономическим эффектом и откладывают долгосрочные инициативы, отдача от которых не очевидна в текущих условиях. Сроки внедрения сократились до 3–6 месяцев для первой промышленной версии, а горизонт окупаемости составляет 12–18 месяцев для проектов, не связанных с безопасностью или комплаенсом. Измеримость стала обязательной. Без конкретных KPI — снижение списаний, рост доступности товара, сокращение времени сборки — проект не получает бюджет»,— поясняет Роман Соколов, директор по развитию бизнеса в индустрии оптовой и розничной торговли компании «Рексофт».
При этом, по данным исследования ГК «КОРУС Консалтинг», только 13% ритейлеров сегодня говорят о пересмотре и сокращении IT-бюджета, а 7% — о полной заморозке всех IT-проектов. Также 71% игроков отмечают, что занимаются приоритетными IT-проектами, а 9% делают больше запланированного, чтобы опережать конкурентов.
Тенденции и процессы
Сегодня основные инвестиции в сферу IT в ритейле сконцентрированы в нескольких зонах. По словам господина Соколова, логистика и складская автоматизация — один из немногих сегментов, где бюджеты растут. Дефицит линейного персонала и рост стоимости ручного труда вынуждают автоматизировать склады, маршрутизацию и «последнюю милю». Активно развиваются WMS и системы автозаказа, компьютерное зрение и роботизация складских операций. Аналитика и работа с данными — прогнозирование спроса, управление запасами, персонализация — дают прямой эффект за счет снижения списаний, роста доступности товара и увеличения среднего чека. Клиентские цифровые сервисы и Retail Media (программы лояльности) превращаются в рекламные платформы для поставщиков: новый маржинальный источник дохода. Кибербезопасность становится обязательной статьей бюджета из-за роста числа атак и ужесточения требований к защите персональных данных. Также наблюдается перестройка логистики маркетплейсов — уход от крупных хабов к разрозненным мелким площадкам, что повышает спрос на системы управления распределенными складами.
Одним из самых заметных процессов, по мнению Максима Власюка, директора по работе с корпоративным сектором группы Arenadata, является переход к более детальной аналитике. Ритейлеру уже недостаточно знать общую выручку магазина или категории. Нужна возможность видеть ситуацию практически до уровня конкретного товара, клиента, торговой точки и временного интервала: как меняется спрос, где возникают дефициты, что происходит после изменения цены или запуска промо. Отсюда растет значение данных в реальном времени. Еще одно направление — объединение офлайн- и онлайн-данных. Покупатель для бизнеса должен оставаться одним клиентом независимо от того, сделал он заказ в приложении, на сайте или пришел в магазин.
«При этом крупные игроки становятся центром отраслевой IT-экспертизы. Большие торговые компании, имеющие необходимые компетенции и средства, продолжают инвестировать в собственные IT-подразделения, которые разрабатывают индивидуальные цифровые решения, приобретая на рынке лишь проверенное ПО для типовых задач»,— заключает Геннадий Тарантасов, директор по развитию ГК «КОРУС Консалтинг».
Мода на искусственный интеллект
По оценкам Yandex Cloud, в 2026 году ИИ становится базовой инфраструктурой отрасли, а не экспериментальной технологией. Крупные сети уже используют модели в операционных процессах с измеримым эффектом. «Наиболее зрелое направление — прогнозирование спроса и управление запасами — снижение списаний, рост доступности товара, сокращение упущенных продаж. Именно здесь ИИ дает наиболее быстрый и понятный финансовый результат. Широко применяется компьютерное зрение — контроль планограмм, заполненность полок, распознавание товаров на кассах самообслуживания, предотвращение краж. Также в этот блок входят проекты по персонализации — рекомендательные системы, индивидуальные промопредложения, генерация контента для карточек товаров. Такие проекты дают рост конверсии и среднего чека»,— поясняет господин Соколов.
Чаще всего сейчас ИИ встречается покупателю в фешен-ритейле в формате персональных рекомендаций, виртуальной примерки, поиска похожих товаров по фотографии. «Это заметная, но не самая денежная часть. Больше денег ИИ приносит там, где покупатель его не видит: в прогнозе спроса по размерной сетке, в управлении остатками и в доставке. Для сегмента фешен это особенно важно: сезонность короткая, а невостребованный размер в конце сезона уходит в уценку»,— указывает Владислав Кудинов, технический директор компании Veai.
«Мы применяем ИИ для анализа потребительского спроса, чтобы точнее прогнозировать, какие модели и размеры будут востребованы: это критически важно для управления ассортиментом. Также ИИ используется для персонализации предложений: для формирования индивидуальных рекомендаций покупателям на основе их поведения, для оптимизации цепочек поставок, чтобы управлять запасами и снижать риски затоваривания или дефицита»,— добавляет госпожа Мусина.
Перспективы развития
Эксперты уверены, что рынок IT для ритейла в 2026–2028 годах продолжит расти, но умеренно. «Это будет рост не за счет масштабных трансформаций, а за счет точечных решений, которые помогают бизнесу адаптироваться к макроэкономической и геополитической нестабильности. Рост будут поддерживать несколько факторов. По данным Росстата, номинальные зарплаты растут на 18–20% в год, ручной труд дорожает быстрее, чем IT-решения, поэтому автоматизация складов, торговых точек и логистики останется приоритетом»,— поясняет Роман Соколов.
Также в условиях ограниченного доступа к зарубежному ПО и нестабильности параллельного импорта компании продолжат переход на российские решения и собственные разработки. «В целом в ближайшие годы цифровизация будет определяться зрелым отношением к технологиям, а не модными трендами: способностью бизнеса быстро адаптироваться, выбирать инструменты с понятной экономикой и применять их для ежедневных задач»,— заключает Галина Мусина.
"Guide Цифровая экономика Online". Приложение №41от 27.11.2026, стр. 6