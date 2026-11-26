«Смысл экосистемы — обеспечить сквозную оценку экономики рейса»
Экспертное мнение
Интегрированные экосистемы позволяют оперативно реагировать на отклонения в расходах и избегать убытков, но на пути цифровизации остаются барьеры — от роуминга ЭДО до устоявшихся рабочих привычек. О трендах и перспективах рынка в интервью Guide рассказал Александр Любан, исполнительный директор компании «Каргономика Тех» (ГК «Каргономика»).
GUIDE: Как IT?инструменты помогают компенсировать дефицит водителей и рост зарплат? Какой эффект дает единый цифровой контур?
АЛЕКСАНДР ЛЮБАН: У любого перевозчика есть ключевые метрики работы, например, стоимость перевозки в рублях на километр и стоимость часа простоя. В них учтены все расходы: топливо, лизинг, страховки, зарплата водителя, оплата платных дорог. Простой машины, допустим, шесть часов из-за несогласованности на погрузке ведет к росту расходов без формирования дохода. При этом рост зарплат водителей напрямую увеличивает стоимость каждого часа простоя. Поэтому главный эффект достигается не за счет снижения затрат на персонал, а благодаря грамотному планированию. Важно минимизировать простои и порожние пробеги.
IT-инструменты позволяют объединить доходную и расходную части каждого рейса в едином контуре. Отклонения становятся заметны в реальном времени: логист или собственник видит, где машина задержалась на погрузке или выгрузке, у какой сцепки превышен расход топлива. Это дает возможность оперативно разбирать отдельные случаи и выявлять системные сбои.
G: Насколько отрасль готова к обязательному ЭДО и реестру в «ГосЛог»? Как интеграция сервисов помогает сохранить эффективность?
А. Л.: Готовность рынка неравномерна: одни компании уже работают с ЭПД, а другие решают базовые задачи: оформляют подписи, обучают водителей. По данным Минтранса, около 20% электронных документов не доходят до подписи грузополучателя. Отдельная техническая проблема — роуминг между операторами: если грузоотправитель и перевозчик используют разных операторов, документ может не дойти. При этом 1 марта 2027 года заканчивается период без штрафов по ЭПД и становится обязательной регистрация в реестре перевозчиков, так что времени на подготовку осталось немного. В экосистеме «Каргономика» документы интегрированы в личный кабинет пользователя: ЭПД формируется автоматически на основе данных рейса, и сразу видно, на каком этапе документ, кто его не подписал и где задержка.
G: Насколько сочетание агрегации закупок топлива, гибкой аренды техники и страховых решений снижает себестоимость рейса? Как единая экосистема делает эффект просчитываемым?
А. Л.: Каждый из этих инструментов дает свою экономию, но по отдельности они есть на рынке у многих. В экосистеме «Каргономика» топливо, лизинг и аренда техники, страхование, мониторинг, логистика и электронные документы работают на одних данных и усиливают друг друга: перевозчику не приходится самому сводить их между собой и терять деньги на стыках. Единой экономии для всех перевозчиков при этом нет: эффект зависит от парка и маршрутов, а увидеть его позволяет учет расходов по каждой машине и рейсу в единой системе. Собственник может задать целевой показатель «рубль за километр»: при выходе за порог система сигнализирует — и сотрудник оперативно разбирает причину.
Без цифровой системы метрики узнают только по итогам месяца и реагировать приходится постфактум, из?за чего компания теряет деньги. Например, водитель заправился не той картой не на той АЗС и вместо скидки получил наценку. Без системы это выяснится только в конце месяца, а в цифровой системе видно в тот же день. Переплату это уже не вернет, но можно сразу принять меры, чтобы ошибка не повторялась.
G: Сколько времени высвобождается у логиста и бухгалтера при переходе от «зоопарка систем» к единой экосистеме?
А. Л.: Точно назвать экономию в часах сложно — она зависит от прежней нагрузки. При интеграции не нужно многократно вводить одни и те же данные, что заметно повышает эффективность. Логист может вести больше машин либо, оставаясь на том же парке, работать продуктивнее и подбирать более выгодные направления и обратные рейсы. Бухгалтер быстрее закрывает период и собирает первичку.
G: В чем главная ошибка перевозчиков при снижении издержек? Покажите на примере, как комплексный подход экосистемы дает больший эффект.
А. Л.: Главная ошибка — пытаться сэкономить на отдельной статье расходов, не видя общей картины. Снижение затрат в одной области нередко приводит к росту расходов в другой, причем это можно даже не заметить. Например, при выборе сети АЗС собственник ориентируется на большую скидку, но не учитывает базовую цену. Если посчитать итоговую стоимость литра (цена минус скидка), она может оказаться выше, чем в другой сети с меньшей скидкой. Получается, что скидка есть, а реальной экономии нет.
Другой пример — планирование рейса Москва — Краснодар. На первый взгляд, ставка привлекательная, маржинальность выглядит хорошей, и кажется, что перевозка принесет прибыль. Однако если обратный рейс окажется пустым или с невыгодной загрузкой, весь кругорейс может стать убыточным. То есть можно спланировать перевозку так, что бизнес будет работать в минус.
Полная прозрачность данных позволяет избежать таких просчетов. В экосистеме все показатели — расход топлива, пробег, параметры маршрутов — собраны в одном месте. Это дает возможность корректно оценивать рентабельность не отдельного рейса, а всего цикла перевозок. Более того, можно планировать сразу несколько этапов («колен») маршрута, заранее рассчитывая совокупную маржу. В этом и заключается смысл экосистемы — обеспечить сквозную оценку экономики рейса и принимать управленческие решения на основе полной картины.
G: Какие направления критически важны для развития экосистем логистических сервисов? Над чем сейчас работает «Каргономика Тех» и какие барьеры преодолевает?
А. Л.: Ключевым элементом цифровизации отрасли остается электронный перевозочный документ. Оцифровка и рост прозрачности рынка делают обязательной работу с электронными документами и взаимодействие с государственными органами. Второй важный аспект — управленческий учет. По нашему опыту, многие перевозчики либо вовсе его не ведут, либо принимают решения «на глаз». При этом возможность видеть экономику рейса в динамике позволяет влиять на нее еще в процессе перевозки. Третий тренд — предиктивное обслуживание техники и оборудования, в том числе систем мониторинга. Для перевозчика критично выявлять проблему до поломки либо на ранней стадии. Например, если у машины отказал датчик уровня топлива, перевозчик может не сразу заметить сбой. Задача системы — оперативно уведомить владельца: «Иван Иванович, у вас неисправность, заезжайте по пути к мобильной бригаде: она устранит проблему прямо на трассе, и вы сможете продолжить рейс». Над этими направлениями и работает «Каргономика Тех»: мы развиваем электронные документы, управленческий учет в онлайне и сервис мобильных бригад.
Говоря о барьерах, выделим два основных. Первый — качество данных. Особенно остро проблема стоит в учете пробега. Еще лет десять назад в отрасли за эталон чаще всего принимали пробег по спутниковым координатам и нередко не доверяли показаниям одометра, считая их менее точными из-за износа резины и других факторов. На практике расход топлива и иные метрики тоже рассчитывали по спутниковым данным. Сегодня ситуация изменилась: спутниковые сигналы часто глушатся, из-за чего трек становится некорректным. Простой пример: на отдельных маршрутах система может показать пробег в 1 км либо вовсе не зафиксировать движение. Ошибки в пробеге искажают всю экономику перевозки: неверно считаются расход топлива, показатель «рубль за километр» и другие метрики. Поэтому мы рекомендуем клиентам подключать систему мониторинга либо к CAN-шине для снятия данных с одометра, либо к тахографу — на магистральных грузовиках он обязателен,— а затем сверять эти данные с треком. Второй барьер — сложившиеся привычки. Перевозчик годами работал в пяти-шести разных системах либо вообще вел дела в блокноте и держал все в голове, и переход на единую платформу требует переобучения персонала и внедрения нового ПО. Сотрудники нередко сопротивляются изменениям. В такой ситуации собственнику нужно волевым решением перестроить ежедневную работу компании и перевести процессы на более эффективные рельсы.
G: Через два-три года какие изменения в бизнес?моделях перевозчиков станут обязательными? Какую роль сыграют интегрированные экосистемы? Дайте прогноз по доле перевозчиков на платформах и снижению издержек отрасли.
А. Л.: Мы выделяем три ключевых тренда. Первый: ЭДО и реестры перевозчиков станут обязательным условием работы. Второй: перевозчикам придется точнее считать экономику рейсов, иначе легко принять убыточный заказ за выгодный. Третий: рынок будет укрупняться, а малые перевозчики будут интегрироваться в цифровые платформы, чтобы соответствовать требованиям и вести учет без избыточной ручной работы.
Рынок сам распределит участников. Кто?то выберет одну экосистему, кто?то — другую, часть продолжит использовать несколько разрозненных систем. Точно спрогнозировать перераспределение долей сложно. Наш ориентир — к 2030 году обеспечить работу в нашей экосистеме более 100 тыс. сцепок.
"Guide Цифровая экономика Online". Приложение №41от 27.11.2026, стр. 5