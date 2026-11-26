Говоря о барьерах, выделим два основных. Первый — качество данных. Особенно остро проблема стоит в учете пробега. Еще лет десять назад в отрасли за эталон чаще всего принимали пробег по спутниковым координатам и нередко не доверяли показаниям одометра, считая их менее точными из-за износа резины и других факторов. На практике расход топлива и иные метрики тоже рассчитывали по спутниковым данным. Сегодня ситуация изменилась: спутниковые сигналы часто глушатся, из-за чего трек становится некорректным. Простой пример: на отдельных маршрутах система может показать пробег в 1 км либо вовсе не зафиксировать движение. Ошибки в пробеге искажают всю экономику перевозки: неверно считаются расход топлива, показатель «рубль за километр» и другие метрики. Поэтому мы рекомендуем клиентам подключать систему мониторинга либо к CAN-шине для снятия данных с одометра, либо к тахографу — на магистральных грузовиках он обязателен,— а затем сверять эти данные с треком. Второй барьер — сложившиеся привычки. Перевозчик годами работал в пяти-шести разных системах либо вообще вел дела в блокноте и держал все в голове, и переход на единую платформу требует переобучения персонала и внедрения нового ПО. Сотрудники нередко сопротивляются изменениям. В такой ситуации собственнику нужно волевым решением перестроить ежедневную работу компании и перевести процессы на более эффективные рельсы.