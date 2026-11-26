Потерялись в цифре
Технологии
За последние годы строительная отрасль Северо-Запада заметно продвинулась в цифровизации, но глобально процесс по-прежнему остается неравномерным. Если этапы проектирования и строительства уже активно переходят в цифровой формат, то эксплуатация объектов только начинает это движение. Как ситуация будет развиваться в ближайшее время, рассказали эксперты.
Строительная отрасль в субъектах СЗФО, как и в других регионах страны, осваивает цифровые технологии, внедряя электронный документооборот, цифровой строительный контроль, системы управления проектами и инструменты ИИ. По данным исследования «Дом.РФ Технологии», информационное моделирование зданий (ТИМ/BIM) используют 90% девелоперов Петербурга и 85% Ленобласти. При этом общая цифровая зрелость компаний составляет лишь 46 и 50% соответственно. Эксперты отмечают, что крупные девелоперы уже используют информационное моделирование, цифровые инструменты контроля строительства и аналитические системы продаж. Но в отдельных компаниях строительный контроль и работа с исполнительной документацией по-прежнему во многом ведутся на бумаге и в таблицах.
Сегодня цифровизация наиболее заметна в проектировании, оформлении сделок и продажах, тогда как ее массовое внедрение непосредственно на стройплощадках и на этапе эксплуатации зданий еще продолжается. По словам Евгения Бескровного, коммерческого директора LAR Development (входит в ГК «Запстрой»), в проектировании важным этапом стало введение обязательного применения технологий информационного моделирования в 2024–2025 годах. В СЗФО они применяются примерно на треть чаще, чем в среднем по стране, что объясняется концентрацией в Петербурге и области крупных девелоперов, часть которых внедрила информационное моделирование еще до появления требований.
Еще одно направление — цифровизация документооборота и сделок. Документы на экспертизу подаются в электронном виде, договоры долевого участия также оформляются электронно, а расчеты при покупке жилья по ДДУ проходят через счета эскроу. В результате покупатель из другого региона может приобрести квартиру в Петербурге дистанционно. Для Северо-Запада это особенно актуально из-за заметной доли регионального спроса. В продажах повсеместно используются CRM-системы, позволяющие отслеживать путь клиента от первого рекламного контакта до сделки и получения ключей. Дополняют их онлайн-показы, виртуальные туры и цифровые сервисы для жителей. Петербургский рынок также отличается развитостью агентских платформ: брокеры могут в одном интерфейсе видеть цены, остатки и условия разных застройщиков, а в ряде случаев и бронировать квартиры онлайн.
Повышая эффективность
Что касается преимуществ цифровых решений в сфере строительства, то они позволяют сокращать ошибки проектирования, ускорять согласования, контролировать сроки и расходы. «Экономический эффект цифровизации заключается не столько в ускорении отдельных строительных операций, сколько в снижении количества ошибок, простоев и ручной работы. Для девелопера это имеет прямые финансовые последствия. При проектном финансировании задержка строительства увеличивает расходы на обслуживание кредита, поэтому цифровой контроль графика и раннее выявление ошибок могут помочь снизить риск переноса сроков. В коммерческом блоке технологии также окупаются относительно быстро. CRM и аналитика позволяют видеть, на каком этапе теряются клиенты, сравнивать стоимость сделки по каналам и оперативно перераспределять маркетинговый бюджет»,— поясняет господин Бескровный.
По словам Романа Таранова, директора стратегических направлений «ДАР» (входит в ГК «КОРУС Консалтинг»), главный эффект цифровизации заключается в сокращении потерь времени и денег. Связав проектную модель со сметой, графиком и закупками, последствия любых изменений можно увидеть заранее. Это позволяет принимать управленческие решения до того, как проблема превратится в дополнительные расходы. «На рынке есть конкретные кейсы, как цифровые технологии повышают эффективность строительства. Например, петербургская группа RBI сообщала, что благодаря BIM-моделированию на проекте ЖК "Биография" удалось сократить стоимость строительно-монтажных работ более чем на 5%. Автоматизация проверки цифровых моделей позволила девелоперу AAG уменьшить количество ошибок на 30%, сократить время проверок на 40% и сэкономить до 200 человеко-часов на проекте»,— добавляет эксперт.
Николай Аминов, директор по развитию бизнеса компании «Рексофт», отмечает, что глобально ТИМ сегодня вдвое сокращает сроки обработки документов, снижает долю ошибок при проектировании до 20% и на 85% сокращает бумажный документооборот. Также цифровые системы петербургских девелоперов сокращают время согласований на 15% и ускоряют реализацию проектов на 10%. В Северной столице уже четыре года работает Единая система строительного комплекса (ЕССК), которая за это время снизила затраты застройщиков на 30%, в 1,5 раза ускорила рассмотрение заявлений надзорными органами и на 40% сократила сроки процедур в Госстройнадзоре.
Однако максимальный экономический эффект от цифровизации, по мнению Сергея Ергопуло, директора по развитию технологий информационного моделирования ГК «СиСофт», достигается тогда, когда информационная модель используется на всех этапах жизненного цикла объекта, включая эксплуатацию. В таком случае заказчик получает не просто проектную документацию, а полноценный цифровой актив.
Вызовы и риски
Среди основных барьеров цифровизации строительства эксперты называют высокую стоимость внедрения, дефицит специалистов, совместимость программ и риски информационной безопасности. Также нередко случается, когда компании приобретают современное программное обеспечение, но продолжают работать по старым регламентам. «Самая распространенная ошибка — пытаться автоматизировать хаос. Если процессы внутри компании не выстроены, никакая цифровая платформа их не исправит. Еще одна проблема — разрозненность решений. Очень часто проектирование, строительство, эксплуатация и работа с собственниками живут в разных системах и практически не обмениваются данными. В результате сотрудники продолжают переносить информацию вручную. Многие компании также до сих пор воспринимают цифровизацию как покупку программного обеспечения или, например, формально внедряют ТИМ для прохождения экспертизы, а на стройке продолжают работать по бумажным чертежам»,— перечисляет Роман Блонов, CEO Proptech Solutions.
Евгений Бескровный также отмечает зависимость части компаний от зарубежного софта при наличии отечественных, но пока не всегда равноценных решений. Свое влияние оказывают и высокая стоимость внедрения и сопровождения систем, нехватка специалистов, способных применять цифровые модели непосредственно на строительной площадке, а не только в проектном офисе.
Работа на перспективу
Дальнейшее развитие отрасли, по мнению Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского отделения «Деловой России», связано с появлением и совершенствованием отечественного ПО, разработкой цифровых двойников и внедрением ИИ на всех этапах строительства. Вместе с этим важно обеспечить доступность этих технологий не только для крупных девелоперов, но и для представителей малого и среднего бизнеса. «В ближайшие годы основным направлением станет переход от отдельных цифровых инструментов к сквозному управлению жизненным циклом объектов. Информационные модели будут все теснее интегрироваться с системами планирования, закупок, управления строительством и эксплуатации»,— добавляет господин Ергопуло.
По словам господина Таранова, сегодня у многих компаний есть BIM-модели, системы планирования, решения для составления сметы и работы с закупками, ЭДО, но зачастую они работают отдельно. Необходимо интегрировать эти системы так, чтобы в любой момент можно было отслеживать актуальное состояние проекта: что построено, сколько средств потрачено, где возникают задержки и как они повлияют на стоимость и сроки строительства. Это создаст основу для цифровых двойников, которые могут помочь снизить риски на всех этапах, от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.
Цифровой модификатор квартиры и трехмерная модель дома — еще одно потенциальное направление цифровизации отрасли, считают эксперты. В случае дальнейшего нормативного развития такой подход может связать сведения о квартире, договоре долевого участия, ипотеке и регистрации прав. В отраслевой повестке обсуждался ориентир на внедрение соответствующих изменений с марта 2028 года, однако конкретные сроки пока не называются.
Наконец, важную роль будет играть искусственный интеллект, но не как самостоятельная технология, а как помощник, который сможет прогнозировать неисправности инженерных систем, автоматически обрабатывать обращения жителей, помогать управляющим компаниям принимать решения и анализировать большие объемы данных.
"Guide Цифровая экономика Online". Приложение №41от 27.11.2026, стр. 4