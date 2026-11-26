Еще одно направление — цифровизация документооборота и сделок. Документы на экспертизу подаются в электронном виде, договоры долевого участия также оформляются электронно, а расчеты при покупке жилья по ДДУ проходят через счета эскроу. В результате покупатель из другого региона может приобрести квартиру в Петербурге дистанционно. Для Северо-Запада это особенно актуально из-за заметной доли регионального спроса. В продажах повсеместно используются CRM-системы, позволяющие отслеживать путь клиента от первого рекламного контакта до сделки и получения ключей. Дополняют их онлайн-показы, виртуальные туры и цифровые сервисы для жителей. Петербургский рынок также отличается развитостью агентских платформ: брокеры могут в одном интерфейсе видеть цены, остатки и условия разных застройщиков, а в ряде случаев и бронировать квартиры онлайн.