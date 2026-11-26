Увидеть проблему заранее
Мнение эксперта
Предиктивная аналитика сегодня востребована не из-за тренда, а по объективной необходимости. Значительная часть основных фондов в топливно-энергетическом комплексе существенно изношена, что повышает риски сбоев и требует проактивного управления состоянием оборудования. Для решения проблемы применяют два классических подхода и один новый. Планово-предупредительная система предусматривает регламентные ремонты вне зависимости от фактического состояния оборудования. Для изношенных активов это рискованно: накопленная деградация не учитывается в планах, поэтому отказ может произойти раньше срока.
С 2000-х годов благодаря развитию контрольного оборудования и технологий стал возможен переход к ремонту по состоянию. На агрегаты устанавливали датчики, а решение о ремонте принимали на основании их показаний. Для полноценной реализации метода требовалось накопить значительный массив данных, на что ушло немало времени.
На смену этим двум системам, фиксирующим только состояние оборудования, пришли решения на базе предиктивной аналитики, которые с помощью статистических методов и алгоритмов машинного обучения анализируют исторические данные, чтобы прогнозировать события и оценивать их вероятность. Развитию этого подхода способствовало, то, что средства телеметрии стали доступны для массового применения, а статистика и машинное обучение научились работать с большими объемами данных.
Предиктивная аналитика в ТЭК помогает не допустить аварии, предотвратить ущерб и избежать недоотпуска энергии. Например, в наших проектах удалось предотвратить ущерб на сотни миллионов рублей за счет раннего выявления дефектов. Главное отличие от классических уставок автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) — в учете времени. Система смотрит не просто на текущие значения параметров, а на то, как они меняются во времени и насколько отклоняются от нормального поведения в динамике.
Аварийно-предупредительная сигнализация и противоаварийная автоматика, по сути, фиксируют уже произошедший переход в аварийный режим, их задача — при необходимости отключить оборудование, но это конечная стадия. Предиктивная аналитика видит аномалию на этапе ее возникновения и развития — за недели, порой за месяцы до возможного инцидента. Появляется время на анализ и реакцию. Потенциальную аварию можно купировать, обследовать и устранить дефект, не допуская повреждений оборудования и недоотпуска тепловой или электрической энергии. Это позволяет компаниям существенно экономить: снижаются затраты на срочные ремонты и ликвидацию последствий аварий, минимизируются потери из-за простоя оборудования, а также удается избежать штрафов и компенсаций за недопоставку энергоресурсов.
Архитектура типовой системы предиктивной аналитики строится на сборе данных через АСУ ТП. Крупное силовое оборудование — турбины, трансформаторы, насосы — может иметь собственную АСУ ТП либо объединяться в общую систему. АСУ ТП функционирует в онлайн-режиме и относится к критической информационной инфраструктуре по 187-ФЗ. Поэтому защита данных становится приоритетом: исключается внешний доступ для внесения изменений, предотвращая несанкционированные воздействия. Система сбора технологической информации обеспечивает отказоустойчивость, так как при потере связи данные аккумулируются и автоматически передаются после восстановления соединения. На верхнем уровне данные обрабатывают с помощью статистических и физико-математических моделей, дополнительно ведется проработка интеграции искусственного интеллекта. Качество данных обеспечивается многоуровневыми процедурами верификации. Подготовка датасетов — задача для экспертов. В выборку включают все штатные режимы работы оборудования, одновременно исключая фрагменты с дефектами. Это предотвращает ситуацию, когда модель ошибочно воспринимает неисправность как норму.
Наибольший эффект предиктивная аналитика дает там, где дефекты развиваются долго и незаметны для визуального наблюдения, будь то износ подшипниковых узлов и вращающихся деталей, дефекты изоляции и систем охлаждения, кавитация, износ рабочих колес и уплотнений, разбалансировка роторов или загрязнение поверхностей нагрева котлов. Мгновенные отказы — не ее территория. За счет раннего обнаружения развивающихся дефектов предиктивная аналитика позволяет переводить аварийные остановы в плановые, тем самым экономить бюджет компаний на внезапном устранении неисправностей и минимизировать потери от простоя оборудования.
Ключевой фактор окупаемости предиктивной аналитики — не только технологии, но и прописанные регламенты: кто и как в компании реагирует на сигналы системы. Без интеграции в процессы эксплуатации даже самая точная модель не даст реального бизнес-эффекта. Процессы мониторинга, оценки и реакции должны стать частью производственного процесса эксплуатации оборудования. Сегодня в этом контуре эксперт предполагает дефект, после чего создает заявку на дополнительное обследование, по результатам которого подтвержденная информация уходит руководителю производственного отделения, который планирует либо текущий ремонт без остановки, либо вывод оборудования в ремонт. Методическая проработка — критическое условие успешности таких проектов, и именно ее дефицитом объясняется неудача части из них.
Предиктивная аналитика в ТЭК — не просто технологическое решение, а комплексная система, дающая реальный экономический эффект лишь при слаженной работе всех звеньев. Успех зависит не только от моделей и датчиков, но и от проработанных регламентов, четких ролей персонала и постоянной обратной связи. Важным условием становится формирование культуры работы с данными, когда аналитика становится естественной частью производственных решений, тогда она предотвращает аварии и экономит финансовые ресурсы, а не остается дорогостоящим ИТ-инструментом без практического применения.
"Guide Цифровая экономика Online". Приложение №41от 27.11.2026, стр. 3