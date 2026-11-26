Ключевой фактор окупаемости предиктивной аналитики — не только технологии, но и прописанные регламенты: кто и как в компании реагирует на сигналы системы. Без интеграции в процессы эксплуатации даже самая точная модель не даст реального бизнес-эффекта. Процессы мониторинга, оценки и реакции должны стать частью производственного процесса эксплуатации оборудования. Сегодня в этом контуре эксперт предполагает дефект, после чего создает заявку на дополнительное обследование, по результатам которого подтвержденная информация уходит руководителю производственного отделения, который планирует либо текущий ремонт без остановки, либо вывод оборудования в ремонт. Методическая проработка — критическое условие успешности таких проектов, и именно ее дефицитом объясняется неудача части из них.