ИИ помогает собирать и упорядочивать сведения об IT-активах, сопоставлять уязвимости с установленными программами и настройками, искать возможные пути атаки. При этом главная его задача — расставить приоритеты и определить, что нужно чинить прямо сейчас. Согласно исследованию Google Threat Intelligence Group, за январь — август 2026 года злоумышленники применили в реальных атаках лишь 0,23% опубликованных уязвимостей — примерно одну из 431. Залатать все физически не способна ни одна команда. Поэтому из тысяч обнаруженных уязвимостей ИИ помогает выделить наиболее опасные для конкретной компании с учетом доступа к системам, их критичности для бизнеса и известных случаев эксплуатации злоумышленниками.