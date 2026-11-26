ИИ в помощь
Тенденции
Искусственный интеллект начали применять в управлении уязвимостями еще в конце 2010-х — прежде всего для прогнозирования рисков и определения приоритетов устранения ошибок. С развитием генеративных моделей возможности существенно расширились. Сегодня технология уже активно используется в корпоративной кибербезопасности, хотя степень автоматизации пока еще сильно различается.
Элементы машинного обучения пришли в сферу в кибербезопасности в конце 2010-х — с моделями, которые предсказывают, какую именно уязвимость начнут использовать злоумышленники. Самая известная из них, система оценки вероятности эксплуатации EPSS, сегодня встроена во многие сканеры. «Перелом случился в 2024–2025 годах, когда языковые модели научились читать код. В конце 2024 года ИИ-агент Google Big Sleep обнаружил ранее неизвестную уязвимость в SQLite — одной из самых проверенных библиотек в мире. В августе 2025-го на конкурсе DARPA AIxCC автономные системы нашли 54 из 63 уязвимостей, заложенных организаторами, и попутно вскрыли еще 18 реальных брешей, о существовании которых разработчики даже не подозревали»,— поясняет Алексей Яицкий, технический директор ТИМ ФОРС.
Сейчас, по словам эксперта, ИИ в кибербезопасности работает по обе стороны. Защитникам он помогает разобрать информационный поток: только за август 2026 года, по подсчетам Google Threat Intelligence Group, в мире опубликовали 10,7 тыс. уязвимостей — вдвое больше, чем в январе. Атакующие же используют генеративные модели, чтобы за считаные часы превращать опубликованные патчи (обновления) в рабочие эксплойты.
В России в 2026 году, по данным Kaspersky, каждая третья успешная кибератака начиналась с эксплуатации известной уязвимости. Точную долю компаний, внедривших ИИ в этот контур, рынок пока не раскрывает.
По оценке Виталия Агапеева, руководителя центра AI-экспертизы N3.Tech, в заказной разработке от трети до половины команд активно применяют ИИ для анализа кода. «К нижней границе диапазона ближе компании с недостаточно выстроенными процессами, к верхней — продуктовые команды и финтех. В госсекторе ситуация несколько иная: здесь сканеры должны быть сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного ПО. Инструментов с ИИ-функциями, соответствующих этим требованиям, пока единицы»,— заключает эксперт.
Вопросы эффективности
Сегодня, по словам Михаила Комарова, академического руководителя программы «Управление продуктом в IT-бизнесе» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, ИИ применяется во всем спектре задач, связанных с уязвимостью: в прогнозировании, детектировании, купировании и др. Многие из них — выявление аномального поведения системы, отслеживание ошибок в работе или коде — уже переданы ИИ. При этом полностью автоматизируются исключительно рутинные операции. Критически важные решения, например, ставить ли патч на работающую систему и принять ли риск, остаются за человеком.
ИИ помогает собирать и упорядочивать сведения об IT-активах, сопоставлять уязвимости с установленными программами и настройками, искать возможные пути атаки. При этом главная его задача — расставить приоритеты и определить, что нужно чинить прямо сейчас. Согласно исследованию Google Threat Intelligence Group, за январь — август 2026 года злоумышленники применили в реальных атаках лишь 0,23% опубликованных уязвимостей — примерно одну из 431. Залатать все физически не способна ни одна команда. Поэтому из тысяч обнаруженных уязвимостей ИИ помогает выделить наиболее опасные для конкретной компании с учетом доступа к системам, их критичности для бизнеса и известных случаев эксплуатации злоумышленниками.
Что касается эффективности управления уязвимостями в IT-инфраструктуре, то благодаря ИИ она повысилась прежде всего за счет скорости обработки информации и более точной приоритизации рисков. По словам Евгения Пивоварова, руководителя департамента информационных технологий MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг»), раньше специалисты тратили значительную часть времени на анализ больших перечней уязвимостей, не всегда имея возможность оперативно определить наиболее опасные. ИИ помогает сосредоточить ресурсы именно на критических проблемах и быстрее переходить к их устранению.
Господин Агапеев считает, что применение ИИ сегодня дает измеримый эффект также с точки зрения финансовых рисков. По данным IBM, компании, активно использующие ИИ и автоматизацию в кибербезопасности, локализуют инциденты почти на 100 дней быстрее. В России экономическая значимость таких решений выросла после введения в мае 2025 года оборотных штрафов за утечки персональных данных, которые при повторных нарушениях могут достигать 3% выручки. Масштаб проблемы подтверждает статистика: за 2024 год InfoWatch зафиксировала 778 утечек, а Роскомнадзор сообщил о 135 случаях утечки баз, содержащих 710 млн записей о россиянах. По данным Positive Technologies, эксплуатация уязвимостей использовалась в 28% успешных атак на российские организации.
Главные риски
Основной риск применения ИИ в управлении уязвимостями, по мнению экспертов, связан с большим количеством ложных срабатываний, которые увеличивают нагрузку на аналитиков. Также случаются так называемые галлюцинации модели, когда ИИ может с полной уверенностью признать опасную уязвимость безобидной. Еще одна проблема — качество автоматически генерируемых исправлений: модель может устранить внешние проявления дефекта, сохранив его первопричину. Поэтому страхующий контроль и проверка изменений специалистом здесь остаются обязательными.
Дополнительные риски возникают при использовании ИИ-ассистентов в разработке, поскольку ускоренная генерация кода повышает вероятность ошибок в бизнес-логике и появления недекларированных возможностей. Сохраняется и риск утечки чувствительных данных. «Ведь отчет сканера уязвимостей — это, по сути, подробная карта слабых мест компании. Загрузить его во внешний ИИ-сервис — все равно, что добровольно отдать эту карту третьей стороне. Такие данные надо обрабатывать строго на своих мощностях либо тщательно обезличивать еще до того, как их увидит модель: вычищать IP-адреса, доменные имена серверов, версии ПО и учетные записи»,— предостерегает господин Яицкий.
Отдельный вызов связан с использованием ИИ самими злоумышленниками. По прогнозам Positive Technologies, на фоне импортозамещения атакующие будут все чаще ориентироваться на российское ПО, в том числе эксплуатировать ранее неизвестные уязвимости в отечественных продуктах и похищать исходный код. Определенные риски несут и уязвимости самих ИИ-инструментов. Так, в 2026-м аналитики Google Threat Intelligence Group зафиксировали волну атак, в которых серверы компаний взламывали через популярные шлюзы к языковым моделям и конструкторы ИИ-агентов.
ИИ-перспективы
Развитие ИИ сейчас происходит по экспоненте: каждый час модели развиваются, умнеют, появляются новые возможности как для обеспечения защиты, так и для взлома IT-инфраструктуры. «С точки зрения взлома в ближайшем будущем мы увидим генерацию новых протоколов передачи данных, использование скрытых транспортных систем передачи данных и тайного присутствия, манипуляции сознаем и применение тончайшей социальной инженерии, подъем на качественно новый уровень классических методов взлома. С точки зрения защиты традиционно будет развиваться противодействие всем вышеназванным угрозам»,— уверен Сергей Бабкин, директор департамента «Информационная безопасность» компании «Рексофт». То есть фактически речь идет о технологическом противостоянии: компаниям придется активнее автоматизировать защитные процессы, поскольку злоумышленники используют те же возможности ИИ для проведения атак.
Перспективным направлением называют поиск уязвимостей непосредственно на этапе разработки ПО до его внедрения в рабочую инфраструктуру. «Когда тотальная проверка кода моделями до вывода в эксплуатацию станет отраслевым стандартом, вал новых уязвимостей постепенно пойдет на спад: подавляющее большинство дыр будут закрывать еще до того, как о них узнает рынок»,— поясняет господин Яицкий.
По словам экспертов, основным трендом в ближайшее время станет переход от ИИ-помощников к автономным ИИ-агентам, способным выполнять полный цикл задач. Как полагает Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech, ИИ будет все чаще помогать оценивать не отдельные уязвимости, а общую защищенность организации: какие системы доступны извне, где находятся слабые места и каким путем злоумышленник может добраться до критичных ресурсов. Будут развиваться и помощники, способные собирать сведения из разных систем, готовить план исправления и контролировать выполнение задач. Однако человек сохранит за собой позицию ключевого участника процесса принятия решений.
"Guide Цифровая экономика Online". Приложение №41от 27.11.2026, стр. 2