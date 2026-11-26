Цена внедрения
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Во многих сферах цифровизация становится ключевым драйвером роста. Она помогает избежать издержек, более точно управлять ресурсами. В ритейле, например, бизнес сейчас переходит к автоматизации с ощутимым экономическим эффектом. Как говорят участники рынка, логистика и складская автоматизация растут активнее всего. Во многом это, конечно, продиктовано дефицитом кадров, который отрасль ощущает уже не первый год. Есть при этом до сих пор отрасли, где цифровая трансформация рисуется скорее на бумаге, например, внедрение в строительной отрасли происходит крайне неравномерно. Согласно подсчетам компании «Дом. РФ. Технологии», которые она представила в июле этого года, уровень цифровой зрелости девелоперских компаний Санкт-Петербурга составил 46%, а Ленинградской области — 50%.
Отчасти замедление тоже можно понять. Цифровизация — это развитие, но она же создает и новые вызовы. Ее обратной стороной становится рост затрат на кибербезопасность. Модернизация процессов увеличивает не только эффективность бизнес-процессов, но и поверхность атак: целями становятся веб-приложения, API, учетные записи и компании-подрядчики. Эксперты отмечают, что атаки на бизнес становятся все масштабнее. По данным Positive Technologies, с октября 2025 года по сентябрь 2026 года число успешных атак на российские организации выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что инструменты ИИ делают атаки дешевле для хактивистов и добавляют им скорости.
На этом фоне кратно растут не только объемы данных и IT-систем, но и затраты компаний на обеспечение их безопасности. Как прогнозируют аналитики Центра стратегических разработок, к 2030 году российский рынок кибербезопасности может достичь 1 трлн рублей.
"Guide Цифровая экономика Online". Приложение №41от 27.11.2026, стр. 2