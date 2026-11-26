Во многих сферах цифровизация становится ключевым драйвером роста. Она помогает избежать издержек, более точно управлять ресурсами. В ритейле, например, бизнес сейчас переходит к автоматизации с ощутимым экономическим эффектом. Как говорят участники рынка, логистика и складская автоматизация растут активнее всего. Во многом это, конечно, продиктовано дефицитом кадров, который отрасль ощущает уже не первый год. Есть при этом до сих пор отрасли, где цифровая трансформация рисуется скорее на бумаге, например, внедрение в строительной отрасли происходит крайне неравномерно. Согласно подсчетам компании «Дом. РФ. Технологии», которые она представила в июле этого года, уровень цифровой зрелости девелоперских компаний Санкт-Петербурга составил 46%, а Ленинградской области — 50%.