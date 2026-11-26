Главные новости за 26 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
В Воронежской области объявили два конкурса на корректировку проектно-сметной документации и строительство полигонов ТКО в Россошанском и Бобровском районах. Совокупная максимальная цена контрактов — почти 3 млрд руб.
По информации «Ъ-Черноземье», подписан приказ об увольнении Дмитрия Колесникова — заместителя исполнительного директора Воронежского академического театра драмы имени Кольцова по общим вопросам. Это связано с возбуждением уголовного дела о краже в театре оборудования, стоимость которого, по неподтвержденным данным, может составлять несколько сотен тысяч рублей.
Белгородской области предоставлена дополнительная финансовая поддержка на 7,5 млрд руб. на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, меры соцподдержки и закупку медоборудования. Также по решению правительства РФ в этом году региону выделили 14 млрд руб. на жилье гражданам, утратившим свои дома.
По стоимости автомобильного бензина Курская область заняла второе место в ЦФО (исключая Москву — 75,31 руб. за л) после Тульской области (78,11 руб. за л). Средняя цена всех марок бензина в регионе на 23 ноября составила 75,45 руб. за л — выше среднего по ЦФО (73,71 руб.). Данные приводит Росстат.
По итогам первого грантового конкурса 2027 года шесть проектов Липецкой области победили в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). На их реализацию направят 31,8 млн руб.
Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» взыскало 120,6 млн руб. компенсации с московской СРО «Союздорстрой». Компания представляет интересы НАО «Ирмаст-Холдинг», ранее бывшее подрядчиком реконструкции аэропорта «Южный» в Орле.
«Фонд развития территорий» снова выставил на торги право переуступки аренды участка площадью 0,5 га на улице Волжской, 44А в Тамбове. Начальная цена лота — 44,6 млн руб., минимальная — 17,8 млн руб. Это следует из аукционной документации.