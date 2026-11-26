Белгородской области в 2026 году предоставлена дополнительная финансовая поддержка на 7,5 млрд руб. на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, обеспечение мер соцподдержки и закупку медицинского оборудования. Также дополнительно по решению правительства РФ в этом году региону выделили 14 млрд руб. на обеспечение жильем граждан, утративших свои дома. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ по итогам рабочей встречи вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова и губернатора Белгородской области Александра Шуваева.