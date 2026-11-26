Правительство дополнительно выделило Белгородской области 21,5 млрд рублей
Белгородской области в 2026 году предоставлена дополнительная финансовая поддержка на 7,5 млрд руб. на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, обеспечение мер соцподдержки и закупку медицинского оборудования. Также дополнительно по решению правительства РФ в этом году региону выделили 14 млрд руб. на обеспечение жильем граждан, утративших свои дома. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ по итогам рабочей встречи вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова и губернатора Белгородской области Александра Шуваева.
«Федеральный центр оказывает Белгородской области финансовую поддержку. Приоритетные направления — поддержание устойчивости бюджета региона и выполнение социальных обязательств»,— подчеркнули в Минфине.
В ходе встречи Антон Силуанов и Александр Шуваев обсудили состояние регионального бюджета и задачи бюджетной политики на следующий год. В своих соцсетях господин Шуваев рассказал, что особое внимание было уделено «объективным сложностям, возникающим из-за повышенной нагрузки на социальную и инфраструктурную сферы». Ключевым стало обсуждение возможных механизмов оказания дополнительной финансовой помощи бюджету области. По словам главы региона, Антон Силуанов «подтвердил готовность к конструктивному диалогу и изучению представленных расчетов для выработки сбалансированного решения».
«По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия профильных ведомств для решения обозначенных вопросов»,— заявил Александр Шуваев.
В начале недели «Ъ-Черноземье» рассказывал, что на совещании в правительстве Белгородской области рассматривалась обновленная стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года. Ее главная цель — достичь валового регионального продукта на уровне 2 трлн руб. и сформировать модель экономического роста, основанную на технологичности и производительности труда.