В Ленобласти не планируют вводить новые ограничения на продажу топлива
Власти Ленинградской области не собираются вводить дополнительные ограничения на розничную продажу топлива. По словам губернатора Александра Дрозденко, сейчас ситуация на большинстве автозаправок региона стабильная, а запасов бензина и дизеля достаточно.
На совещании с представителями вертикально интегрированных нефтяных компаний господин Дрозденко обсудил подготовку к новогодним праздникам. Он попросил сохранить возможность отпускать топливо в канистры в пределах общих лимитов, чтобы жители и гости региона могли заправляться в том числе вне автозаправок.
«Топлива должно хватить всем»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, нефтяные компании поддержали эту позицию.
Господин Дрозденко также отметил, что большинство АЗС работает в обычном режиме, жалоб на нехватку топлива не поступает. Отдельное внимание власти уделяют заправкам в отдаленных районах области и местам, где спрос на топливо резко увеличивается.