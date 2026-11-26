На совещании с представителями вертикально интегрированных нефтяных компаний господин Дрозденко обсудил подготовку к новогодним праздникам. Он попросил сохранить возможность отпускать топливо в канистры в пределах общих лимитов, чтобы жители и гости региона могли заправляться в том числе вне автозаправок.