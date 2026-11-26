В спальных районах Краснодара планируют ограничить движение мотоциклов по ночам
В первом квартале 2027 года в спальных микрорайонах города планируют ввести ограничения на движение мототранспорта с 22:00 до 07:00. Такое решение приняли на внеочередном заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает МЦУ Краснодара.
В обсуждении участвовали представители прокуратуры, ГИБДД, департамента транспорта, городского Центра мониторинга, МУП «КТТУ», внутригородских округов и общественники, в том числе мотоклуб «Кузнецы» и гимназия «Лидер». На заседании также рассмотрели изменение схемы движения на улице 3-й Линии, где в первом квартале 2027 года планируют организовать одностороннее движение. С такой инициативой выступила гимназия «Лидер».
Главной темой встречи стала подготовка дорог к зимнему содержанию в сезоне 2026–2027 годов.