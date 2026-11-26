Добавили напряжения
Китайский производитель энергооборудования может выйти на рынок РФ через Пермь
Компания-изготовитель электротехнического оборудования из КНР Dayu Electric Technology зарегистрировала в Перми дочернее ООО «ЗЭГ». Это единственная «дочка» производителя в России. Она планирует заниматься продажей и ремонтом промышленного энергооборудования. По словам экспертов, компания относится к среднему сегменту бизнеса в Китае, а выход на рынок России является для нее началом экспансии. Они не исключают, что в перспективе китайская структура может развернуть на территории Прикамья полноценное производство.
В Перми 13 ноября 2026 года зарегистрировано ООО «Земакс электрик глобал». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», компания занимается ремонтом электрического оборудования, производством электромонтажных работ, ведет деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным и электротехническим оборудованием. Учредителем общества является АО «Даюй электрическое оборудование и технологии», зарегистрированное в КНР. Руководит компанией предприниматель Лю Юань.
Согласно официальному сайту компании Dayu Electric Technology Co., Ltd., компания специализируется на исследованиях, разработках и производстве устройств плавного пуска двигателей, энергосберегающих устройств, устройств компенсации мощностей энергосистем, комплектов оборудования высокого и низкого напряжения. Организация занимается также проектированием электровакуумных устройств и других промышленных электротехнических изделий. По данным сайта, продукция Dayu Electric Technology используется в металлургии, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, водном хозяйстве, судостроении и экспортируется в Европу, Южную Америку, Азию, Африку. Производство базируется в городе Сяогань провинции Хубэй в Китае. Оно состоит из двух заводов общей площадью 20 тыс. кв. м, располагает испытательными установками и отдельным научно-техническим центром.
Как указано в «СПАРК-Интерфакс», Лю Юань ведет предпринимательскую деятельность на территории РФ с августа 2020 года. Город регистрации — Санкт-Петербург. Является учредителем РОО «Объединение предпринимателей и землячества провинции Хунань» в Московской области, а также владеет хабаровским ООО «Драгоценные металлы Хуади» в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов. Ранее он был генеральным директором подмосковного ООО «Могучий медведь», которое занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.
Связаться с представителями Dayu Electric Technology Co., Ltd. «Ъ-Прикамье» не удалось, запрос в мессенджер на официальном сайте компании остался без ответа.
Отметим, что Китай входит в число ключевых международных партнеров Пермского края в торговле, промышленности, образовании и гуманитарной сфере. Регион развивает связи через бизнес-миссии, межвузовские соглашения и прочие партнерства. Среди прочего Прикамье экспортирует в КНР продукцию химической промышленности, минеральные удобрения, каучук и лесоматериалы. Из Китая в регион ввозятся машины, оборудование, включая станки для обработки металла, термообработки, водонагреватели и подъемно-транспортная техника.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников говорит, что российские компании с каждым годом активнее сотрудничают с производственными предприятиями КНР, в том числе и в сфере электротехники. «Сложно сказать, с какой конкретной целью „Даюй электротехническое оборудование и технологии“ создало компанию в России, но на первом этапе российское юрлицо может стать центром продаж и сервиса, а затем организовать и производство, чтобы оптимизировать налоговые и таможенные затраты»,— полагает господин Пищальников. По его словам, в Китае уже давно наблюдается избыток производственных мощностей, причем тех, которые работают на современном оборудовании. «Поэтому даже сравнительно небольшие игроки вынуждены выходить на новые рынки, в том числе на российский»,— пояснил эксперт.
По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, Dayu Electric Technology — средняя компания для китайского рынка. При этом организация является специализированным, технологичным игроком, который, скорее всего, имеет некую господдержку. «Пермская компания китайскому учредителю нужна, вероятнее всего, как важное звено для ведения бизнеса в РФ, так как законы обязывают работать с местным юрлицом. Учитывая основную деятельность материнской структуры, „дочка“ может выступать в качестве сервисной или сертификационной структуры. Для поставщика промышленного электрооборудования наличие юрлица в стране — это почти обязательное условие для стабильной работы, так как по правилам технических регламентов заявителем при декларировании или сертификации продукции может быть только организация, зарегистрированная в ЕАЭС (Евразийский экономический союз)»,— говорит эксперт.
Анастасия Владимирова добавила также, что с 2022 года в России появились новые отечественные игроки на рынке подобного оборудования для нефтегазовой и горной отраслей. Однако значительная доля рынка, особенно в массовом низковольтном сегменте, «пока прочно держится за китайскими производителями». По мнению госпожи Владимировой, потенциальными заказчиками компании могут быть нефтяные, горнодобывающие и энергетические компании.