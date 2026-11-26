Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников говорит, что российские компании с каждым годом активнее сотрудничают с производственными предприятиями КНР, в том числе и в сфере электротехники. «Сложно сказать, с какой конкретной целью „Даюй электротехническое оборудование и технологии“ создало компанию в России, но на первом этапе российское юрлицо может стать центром продаж и сервиса, а затем организовать и производство, чтобы оптимизировать налоговые и таможенные затраты»,— полагает господин Пищальников. По его словам, в Китае уже давно наблюдается избыток производственных мощностей, причем тех, которые работают на современном оборудовании. «Поэтому даже сравнительно небольшие игроки вынуждены выходить на новые рынки, в том числе на российский»,— пояснил эксперт.