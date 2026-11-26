На Кубани от аренды и продажи земли в бюджет привлекли более 17 млрд рублей
Более 17 млрд руб. привлекли в бюджет Краснодарского края от аренды и продажи земельных участков. План поступления неналоговых доходов выполнили почти на 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов рассказал, что по итогам этого года необходимо выполнить план-прогноз, установленный в объеме более 19 млрд руб. Своевременные поступления в бюджет позволяют реализовывать разные госпрограммы, включая ориентированные на повышение уровня жизни в регионе.
«Весомый вклад внесли поступления второго полугодия, а лидерами по видам доходов стали аренда, продажа земельных участков и дивиденды по акциям», — подчеркнул Роман Лузинов.
Отмечается, что Мостовской, Крымский, Тбилисский и Новопокровский районы, Приморско-Ахтарский муниципальный округ и Горячий Ключ показывают положительную динамику поступлений неналоговых доходов от аренды и продажи земельных участков и дивидендов.