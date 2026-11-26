Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов рассказал, что по итогам этого года необходимо выполнить план-прогноз, установленный в объеме более 19 млрд руб. Своевременные поступления в бюджет позволяют реализовывать разные госпрограммы, включая ориентированные на повышение уровня жизни в регионе.