В Петербурге пожару на Бассейной улице повысили ранг
В Московском районе Петербурга повышен ранг пожара в двухэтажном здании на Бассейной улице, 38Б. Дополнительный номер 1БИС возгоранию присвоили в 18:13, сообщили в городском управлении МЧС.
Такой ранг означает, что для тушения пожара требуется привлечь больше сил и техники, чем предусмотрено обычным первым номером. Огонь распространился на второй этаж и кровлю здания, площадь возгорания достигла 240 кв. м.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек, сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекли 42 спасателя и 10 единиц техники.
По данным Яндекс Карт, по адресу Бассейная улица, 38Б располагаются медицинский центр, офисные и коммерческие помещения.