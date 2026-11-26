Наибольшую долю онлайн-покупок жителей Кубани составляют товары для дома и мебель — 82,1 млрд руб. (16,7% от общего объема). Одежда и обувь на втором месте — 77,3 млрд руб. (15,7%). В пятерку наиболее востребованных категорий также вошли электроника и бытовая техника — 64 млрд руб. (13%), продукты питания — 61,4 млрд руб. (12,5%) и товары для красоты и здоровья — 33,7 млрд руб. (6,9%). Наиболее заметный рост отмечается в сегменте цифровых товаров, где объем продаж за год увеличился на 33,5%. Более чем на 20% выросли продажи через аптеки и зоомагазины, на 18% — товаров для творчества.