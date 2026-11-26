На копья за копии
В марте 2016 года Верховный Суд РФ признал частично недействующим со дня вступления в законную силу решения суда пункта 3.1.12 «Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах РФ», разрешив копировать и фотографировать архивные документы (об этом указано на сайте прокуратуры). В сентябре 2017 года Росархивом был утвержден новый порядок использования архивных документов (приказ от 01.09.2017 № 143). В нем было закреплено правило, по которому посетители, желающие копировать документы собственными устройствами, были обязаны платить. Такая позиция устоялась в решении апелляционной инстанции Верховного Суда РФ в феврале 2019 года, когда суд отклонил иск ученых к Росархиву с требованием отменить плату за самостоятельное фотокопирование документов.