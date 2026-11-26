Юрий Коновалов был задержан в 2025 году в читальном зале. «Мой ноутбук изъяли еще в архиве, но это не было оформлено. Его оформили как изъятый уже у меня в квартире. Человек заявил, что у него есть ордер на обыск, но у него был лишь ордер на осмотр. Явку с повинной он мне продиктовал. У меня была задача, чтобы они быстрее ушли из квартиры»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Коновалов. По его словам, сперва ему инкриминировали неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), но дело закрыли за недоказанностью.