В Краснодаре осудили 22 участников группы за организацию миграции из Сирии
Участники организованной группы помогли оформить незаконный въезд и пребывание в России 67 граждан Сирии (ст. 322.1 УК РФ). За передачу персональных данных и документов для оформления приглашений иностранцам, с которыми они не были знакомы, фигуранты получали денежное вознаграждение. Первомайский районный суд Краснодара признал обвиняемых виновными в организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
С февраля по июль 2023 года они передавали организаторам группы документы, фотографии паспортов, данные банковских счетов и логины с паролями от учетных записей на портале «Госуслуги». Кроме того, участники обращались в подразделения миграционного учета и получали приглашения на въезд в Россию для иностранных граждан, с которыми фактически не были знакомы.
Уголовные дела в отношении предполагаемых организаторов группы выделены в отдельное производство. Суд назначил осужденным наказание от двух лет лишения свободы условно до трех лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.