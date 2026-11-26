С февраля по июль 2023 года они передавали организаторам группы документы, фотографии паспортов, данные банковских счетов и логины с паролями от учетных записей на портале «Госуслуги». Кроме того, участники обращались в подразделения миграционного учета и получали приглашения на въезд в Россию для иностранных граждан, с которыми фактически не были знакомы.