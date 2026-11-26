В Московском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание на Бассейной улице
В Московском районе Петербурга произошел пожар в двухэтажном здании на Бассейной улице, 38Б. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 26 ноября в 16:46, сообщили в городском управлении МЧС.
Огонь охватил обстановку на втором этаже на площади 60 кв. м. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек. Информация о пострадавших на тот момент не поступала. На месте работали 30 спасателей и шесть единиц техники.
По данным Яндекс Карт, по адресу Бассейная улица, 38Б располагаются медицинский центр, офисные и коммерческие помещения.