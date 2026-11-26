«Если разделить эту сумму на восемь районов и 12 месяцев в год, получается около 60 тыс. руб. в месяц на район. Как на эти деньги можно бороться и не является ли эта сумма профанацией?»,— сказал господин Сергин. Директор городского департамента финансов Юлия Медведева пояснила, что расходы на статью заложены не только в бюджетах районов, но и в общегородских расходах.