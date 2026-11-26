Депутаты Екатеринбурга обсудили низкое финансирование профилактики зависимостей
Депутаты городской думы Екатеринбурга обратили внимание на низкое финансирование профилактики зависимостей во время обсуждения районных бюджетов на 2027 год. В год на эту работу восьми районам выделено 600 тыс. руб.
«Если разделить эту сумму на восемь районов и 12 месяцев в год, получается около 60 тыс. руб. в месяц на район. Как на эти деньги можно бороться и не является ли эта сумма профанацией?»,— сказал господин Сергин. Директор городского департамента финансов Юлия Медведева пояснила, что расходы на статью заложены не только в бюджетах районов, но и в общегородских расходах.
Глава департамента социальной политики Вадим Чернопенев добавил, что средства расходуют в частности на мероприятия в торговых центрах, в которых принимают участие волонтеры на добровольной основе. «Охват мероприятий не совсем достаточный, но такие меры эффективны»,— признался он.
Господин Чернопенев добавил, что к работе привлекают и другие организации, что позволяет экономить бюджетные средства. В частности, совместно с Екатеринбургской епархией несколько месяцев назад было создано Попечительство народной трезвости, которое занимается профилактикой зависимостей.
«Если кто епископ, пресвитер или диакон не вкушает мяса и вина, гнушаясь их, а не ради воздержания, да будет извержен. Церковь не запрещает употреблять вино, читайте Библию, там все написано!»,— сказал депутат Александр Колесников.
Напомним, на заседании комиссии депутаты раскритиковали низкое финансирование районов Екатеринбурга. В частности, они обратили внимание, что Академическому району выделено в среднем в 2,5 раза меньше средств, чем другим, при этом их не хватает на уборку снега из-за более широких дорог.