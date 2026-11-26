В Краснодаре двух диверсантов осудили на 13 и 15 лет за поджоги вышек связи
Двое жителей Кабардино-Балкарии получили 13 и 15 лет лишения свободы за поджоги базовых станций сотовой связи в Краснодаре. 26-летнего и 34-летнего фигурантов признали виновными в диверсии, содействии диверсионной деятельности и легализации преступных доходов. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 281.1 УК РФ и ч. 1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Ущерб от их действий превысил 1,2 млн руб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По версии обвинения, в июне 2024 года один из подсудимых согласился за вознаграждение поджигать базовые станции в Краснодаре. За каждый поджог ему обещали 25 тыс. руб. Он поджег оборудование в одном из поселков города. В результате вышла из строя не только эта станция, но и сетевые элементы других объектов связи в Краснодаре и Динском районе. Ущерб превысил 1,2 млн руб.
Позже фигурант привлек к поджогам знакомого. Вместе они подожгли еще одну базовую станцию. Второй участник снял происходящее на видео. Ущерб от этого эпизода составил более 44 тыс. руб.
За выполненные задания подсудимые получили в общей сложности 38 тыс. руб. в криптовалюте. Они обменивали ее на рубли и переводили деньги на банковские карты.
Суд назначил осужденным 13 и 15 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 80 тыс. руб.