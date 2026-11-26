По версии обвинения, в июне 2024 года один из подсудимых согласился за вознаграждение поджигать базовые станции в Краснодаре. За каждый поджог ему обещали 25 тыс. руб. Он поджег оборудование в одном из поселков города. В результате вышла из строя не только эта станция, но и сетевые элементы других объектов связи в Краснодаре и Динском районе. Ущерб превысил 1,2 млн руб.