В Калининградской области запустят круизный поезд на паровозной тяге
В Калининградской области с 27 ноября начнет работать первый в истории региона круизный туристический поезд «Балтийское кольцо». Он будет проходить часть маршрута на паровозной тяге, сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Дмитрий Пегов.
Чтобы запустить поезд, по словам господина Пегова, пришлось передислоцировать паровоз, который произвели в Венгрии в 1954 году. А еще потребовалось обучить локомотивные бригады и обслуживающий персонал.
«Конечно, это такая маленькая изюминка для туристического поезда. Паровозы всегда привлекают туристов, где бы они ни передвигались»,— заявил глава ФПК.
Маршрут «Балтийского кольца» стартует в Калининграде, проходит через Светлогорск и Зеленоградск. Пассажирам проведут экскурсии по этим городам.