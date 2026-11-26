В Петербурге адвоката обвинили в попытке завладеть ТРК «Великан Парк»
В Петербурге задержали адвоката и его доверенное лицо по подозрению в попытке мошенническим путем получить контроль над компаниями, владеющими имущественным комплексом ТРК «Великан Парк». Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.
По версии следствия, с ноября 2022 года по сентябрь 2025 года фигуранты действовали в составе организованной группы. Они пытались получить все доли в уставных капиталах нескольких организаций, а также права на имущественный комплекс торгово-развлекательного центра.
Для этого, как полагают следователи, мужчины использовали фиктивный договор уступки прав требования по кредитному договору. В результате подконтрольная им компания получила права и обязанности кредитора. Однако арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал договор недействительным, после чего действия подозреваемых пресекли.
Мужчинам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Следствие направило в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.