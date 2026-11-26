Ночью 25 ноября у дома номер 14 по Витебской Сортировочной улице патрульные остановили для проверки документов двоих мужчин — 39-летнего петербуржца и 37-летнего жителя Московской области. В отделе полиции при досмотре в сумке одного из них нашли 1 155 300 рублей и 700 долларов. Откуда деньги, мужчина объяснить не смог.