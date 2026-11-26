Ночная проверка документов помогла раскрыть мошенничество и вернуть похищенное
В Санкт-Петербурге сотрудники ППС случайно помогли раскрыть мошенничество против пенсионерки, остановив для проверки документов двоих мужчин и обнаружив сумку с крупной суммой денег в кустах, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Ночью 25 ноября у дома номер 14 по Витебской Сортировочной улице патрульные остановили для проверки документов двоих мужчин — 39-летнего петербуржца и 37-летнего жителя Московской области. В отделе полиции при досмотре в сумке одного из них нашли 1 155 300 рублей и 700 долларов. Откуда деньги, мужчина объяснить не смог.
При осмотре территории полицейские заметили в кустах у соседнего дома еще одну сумку. В ней нашли 195 тысяч рублей, 18 893 доллара и 850 евро. Сотрудники полиции выяснили, что деньги принадлежат пожилой жительнице Приморского района, ставшей жертвой телефонных мошенников.
Накануне ей звонили лжесотрудники разных ведомств и под предлогом сохранности сбережений убедили передать накопления незнакомцу. Следуя указаниям, женщина ночью в сквере на Камышовой улице отдала аферистам более 1,8 млн рублей.
Всего полицейские изъяли более 3 млн рублей в российской и иностранной валюте, а также множество коллекционных монет. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, оба подозреваемых задержаны. Сейчас оперативники проверяют их причастность к другим преступлениям.