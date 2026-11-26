На поддержку муниципалитетов на Кубани направят около 60 млрд рублей
Около 60 млрд руб. направят на поддержку муниципалитетов в бюджеты городов и районов в 2027 году. Об этом стало известно на 91-й сессии Законодательного собрания региона, в которой принял участие глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
«В 2027 году продолжим поддерживать муниципалитеты — в местные бюджеты направим почти 60 миллиардов рублей в виде субсидий и дотаций. Эти средства помогут городам и районам в решении ряда вопросов местного значения»,— заявил Вениамин Кондратьев.
Муниципалитеты используют субсидии для благоустройства территорий, ремонта дорог, обновления и развития объектов коммунальной и общественной инфраструктуры. Средства также пойдут на проекты инициативного бюджетирования, в рамках которых жители муниципалитетов самостоятельно выбирают, где необходимы тротуар, детская площадка или освещение. За семь лет проведения конкурса «Инициативное бюджетирование» воплотили около 900 идей жителей Краснодарского края.