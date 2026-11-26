Муниципалитеты используют субсидии для благоустройства территорий, ремонта дорог, обновления и развития объектов коммунальной и общественной инфраструктуры. Средства также пойдут на проекты инициативного бюджетирования, в рамках которых жители муниципалитетов самостоятельно выбирают, где необходимы тротуар, детская площадка или освещение. За семь лет проведения конкурса «Инициативное бюджетирование» воплотили около 900 идей жителей Краснодарского края.