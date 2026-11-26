В Переславле полиция задержала 11 нелегальных мигрантов
В Переславле-Залесском сотрудники полиции задержали 11 иностранцев, незаконно находившихся и работавших в России. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские обнаружили мигрантов в одной из придорожных гостиниц. Иностранцы — граждане государств Южной Азии и Карибского бассейна в возрасте от 20 до 40 лет. Они приехали в Россию по туристическим визам, но после окончания разрешенного срока пребывания не встали на миграционный учет. Сейчас полиция устанавливает юридическое лицо, которое могло предоставить иностранцам возможность незаконно работать в России.
В отношении задержанных составили административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Иностранцев поместили в центр временного содержания регионального УМВД. Принято решение об их принудительном выдворении.