Полицейские обнаружили мигрантов в одной из придорожных гостиниц. Иностранцы — граждане государств Южной Азии и Карибского бассейна в возрасте от 20 до 40 лет. Они приехали в Россию по туристическим визам, но после окончания разрешенного срока пребывания не встали на миграционный учет. Сейчас полиция устанавливает юридическое лицо, которое могло предоставить иностранцам возможность незаконно работать в России.